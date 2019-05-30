أنهت محافظة أسيوط، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك وذلك بتوفير السلع الغذائية وإعلان حالة الطوارئ وتشكيل غرف عمليات بكافة القطاعات الخدمية.

قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، إنه جرى رفع حالة الطوارئ بجميع القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام وغرف عمليات فرعية بجميع المراكز ومديريات الخدمات لتلقي أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين في مختلف قطاعات الخدمات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأصدر محافظ أسيوط، تعليماته لكافة قطاعات ومديريات الخدمات بدائرة المحافظة بإعداد خطط عمل تنفيذية بكل قطاع خدمي والتنسيق بين كافة القطاعات لتوفير مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية وبكميات مناسبة وتكثيف حملات مراقبة الأسواق والتفتيش الدوري على السلع الغذائية والاستهلاكية المعروضة لضمان سلامتها صحيًا وتوافرها ومطابقتها للمواصفات ومراقبة محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم سواء البلدية الطازجة أو المجمدة ومحال بيع الأسماك الطازجة والمجمدة والمملحة لضمان سلامتها.

كما أصدر المحافظ، تعليماته بإعداد خطة مرورية لتنظيم حركة المرور في الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مدن المحافظة لضمان انسياب الحركة المرورية خلال فترة إجازة العيد وعدم حدوث اختناقات وتكثيف الحملات المرورية بمناطق الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل وتكثيف ورديات العمل بقطاعات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وأجهزة النظافة العامة بالشوارع طوال 24 ساعة خلال فترة إجازة العيد وتكثيف حملات رفع الإشغالات وإخلاء الأرصفة للمشاة والمارة.