قررت وزارة الأوقاف، تحويل 20% من جميع فوائض حسابات مجالس الإدارات بالمساجد إلى حساب صكوك الأضاحي الموحد بالبنك المركزي (2/ 22222/ 450/9)، وتسليم صورة أمر الدفع إلى مدير الإدارة الواقع في نطاقها المسجد وبلا أي استثناءات في ذلك للصالح العام، ولصالح الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد بيان الوزارة، أن عمل مجالس إدارات المساجد هو مشاركة مجتمعية من خلال إشراف وزارة الأوقاف، وتهدف إلى الإسهام في خدمة المجتمع، من حيث الإسهام في بعض احتياجات المسجد الأنية العاجلة اليسيرة، أو بالإسهام في تطويره، أو بالعمل على قضاء بعض حوائج الفقراء والمحتاجين في محيط المسجد أو حيه أو منطقته، والأموال إنما تجمع لتصرف في مصارفها الشرعية لا لتحبس عن أغراضها ومصارفها.

وأوضحت الوزارة، أنه بما أن الأمر تكافلي وتكاملي بين المناطق المختلفة بحيث تتكافل مجالس إدارات المساجد في الأحياء الأكثر تبرعًا مع نظيراتها في المناطق الأولى بالرعاية من خلال منظومة تديرها الوزارة.

وطالبت الوزارة جميع المديريات بموافاتها ببيان تفصيلي بجميع حسابات مجالس الإدارات وما تم في ذلك، مؤكدة أن أي مجلس إدارة لا ينفذ ذلك سيتم تحويل 50% من إجمالي حساباته في 30/ 6/ 2019م لحساب المشروع دون أي استثناءات في هذا الأمر، وعلى مديري الإدارات تسليم صورة رسمية من هذا المنشور لجميع مجالس الإدارات الواقعة في نطاق إداراتهم، علمًا بأن ديوان عام الوزارة سيقوم بتحويل 20% من رصيد حساب مجالس الإدارات للمشروع فورًا، ويكلف رئيس القطاع الديني رئيس المجلس الأعلى لمجالس الإدارات بمتابعة تنفيذ كل ما جاء بالمنشور.