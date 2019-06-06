"جلوس المراهقين على المقاهي وتناول الشيشة أمر مرفوض، ويجب التدخل للحد من هذه الكارثة لحماية المجتمع"، هذا ما أكده أعضاء بمجلس النواب، الذين أبدوا اعتراضهم على المشهد غير الحضاري لعدد كبير من المقاهي، وسماحها لجلوس الأطفال والمراهقين وتقديم "الشيشة" لهم.

النائب محمد الحسيني، قال لـ "الوطن"، إن من أمن العقاب أساء الأدب، وبالرغم من وجود قوانين تعاقب أصحاب المقاهي الذين يقدمون "الشيشة" للأطفال، إلا أنه لاتوجد رقابة حقيقية من المحليات التي يعد القانون في "إجازة" بالنسبة لهم.

وأضاف "الحسيني" أن هناك "قهاوي" ليست مرخصة من الأساس، وبالتالي لا يعنيهم القانون في شيء، متابعا: "مش هيخافوا"، متسائلًا عن سر غياب دور وزارة البيئة والوحدات المحلية، وكذلك المعنيين بالطفولة بشأن القيام بدورهم الرقابي في هذا الشأن.

النائب أبو بكر غريب، قال لـ"الوطن"، إن استمرار جلوس صغار السن على "القهاوي بيشيشوا" دليل على فساد المحليات التي لا تقوم بدورها في مراقبة هذه المقاهي، ومعاقبتها على هذه الجريمة التي تخالف عادات وتقاليد المجتمع المصري، بحسب قوله.

وانتقد "غريب"، انتشار المقاهي غير المرخصة في كثير من الأماكن، والتي لا يعنيها الحفاظ على صحة الأطفال، ولكن يهمها جمع المال.

النائب عبدالحميد كمال، يرى أن مصر لديها غابة من التشريعات ولكنها غير مفعلة، منها قانون البيئة الذي يحظر كافة الأعمال الملوثة للهواء، وقانون يمنع بيع السجائر للمراهقين، وقانون يمنع التدخين في الأماكن المغلقة، ولكن لا أحد يرى ولا يسمع، بدليل عدم وجود محاضر شرطية أو بيئية على مستوى الجمهورية رغم انتشار المقاهي و"الكافيهات"، قائلا لـ"الوطن": "الدنيا ماشية، والمعسل يُباع ليل نهار".

وانتقد "كمال"، غياب دور شرطة المرافق وجهاز شئون البيئة وحماية المستهلك والحماية المدنية، متابعًا: الأمر يحتاج جلسات استماع للجان المشتركة بالبرلمان من الإدرة المحلية والبيئة والصحة.

ووفقًا للمادة 26 من قانون المحال العامة، لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم "الشيشة"، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.