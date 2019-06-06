ترامب يحسم الرسوم الجمركية على الصين بعد قمة مجموعة العشرين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه سيقرر بعد قمة مجموعة العشرين في نهاية يونيو الجاري في أوساكا باليابان، إن كان سينفذ تهديده بفرض رسوم جمركية مشددة على كامل الواردات القادمة من الصين، وقال للصحفيين خلال لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شمال فرنسا: "سأتخذ قراري خلال الأسبوعين المقبلين، على الأرجح بعد اجتماع مجموعة العشرين مباشرة".

وأضاف: "سألتقي الرئيس الصيني شي جينبينج، وسنرى ما سيجري"، متحدثا في كاين بمنطقة النورماندي في شمال غرب فرنسا، حيث يشارك في مراسم الذكرى الـ75 لإنزال الحلفاء على شواطئ النورماندي بشمال فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية.

وكان الرئيس الأمريكي هدد بزيادة الرسوم الجمركية على بضائع مستوردة من الصين بقيمة تزيد عن 300 مليار دولار، ما يعني أن الرسوم المشددة ستشمل كامل الصادرات القادمة من هذا البلد.

وكانت إدارة "ترامب" التي تخوض حربا تجارية وتكنولوجية مع بكين، فرضت في مارس 2018 رسوما جمركية مشددة على الصلب والألمنيوم الصينيين، ثم فرضت على مراحل رسوما جمركية بقيمة 25% على 250 مليار دولار من البضائع الإضافية القادمة من الصين إلى الولايات المتحدة.

ولا تقتصر مساعي واشنطن على الحد من عجزها التجاري الهائل تجاه الصين، بل تريد الحصول من بكين على تعهدات بشأن احترام الملكية الفكرية، ووقف عمليات نقل التكنولوجيا القسرية والتخلي عن دعمها لمؤسسات الدولة، وتعقد مجموعة العشرين قمتها المقبلة في 28 و29 يونيو في اليابان.