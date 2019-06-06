أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن علاقاته بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون "استثنائية".

وقال ترامب خلال لقاء مع الرئيس الفرنسي في كاين بالنورماندي (شمال غرب فرنسا) أن "العلاقات بينكم وبيني، والعلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة استثنائية". وردّ ماكرون عليه بالقول "أنا حريص على العلاقة التاريخية" التي تجمع فرنسا والولايات المتحدة.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بلدة كون في غرب فرنسا اليوم الخميس لتكريم قوات الحلفاء التي شاركت في يوم الإنزال قبل 75 عاما في أكبر عملية إنزال بحري في التاريخ والتي ساعدت في تغيير دفة الحرب العالمية الثانية.

ويزور ترامب خلال هذه المراسم مقبرة للجنود الأمريكيين تطل على أحد شواطئ نورماندي حيث نزلت قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية لتحرير فرنسا من الاحتلال النازي.