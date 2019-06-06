باريس تطرح "فرضية" تشكيل محكمة دولية لمحاكمة "جهاديين" في العراق

أعلنت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، اليوم، أنها ناقشت مع بلدان أوروبية "فرضية" تشكيل محكمة دولية في العراق لمحاكمة الجهاديين الأجانب في تنظيم "داعش".

وأضافت بيلوبيه، في تصريح لإذاعة مونتي كارلو، "هذه فرضية طُرحت على المستوى الأوروبي مع عدد من زملائي، من وزراء داخلية وعدل"، موضحة أن هذه المناقشات تجري في إطار "مجموعة فندوم" التي تضم خصوصا وزراء العدل الألماني والإسباني والإيطالي.

وحكم بالإعدام على أحد عشر فرنسيا، اعتقلوا في سوريا وحوكموا في العراق، لانتمائهم إلى تنظيم "داعش"، ما أثار انتقادات حادة في فرنسا، ولا سيما من قبل محامين متخصصين في القضايا الجنائية.

وشددت وزيرة العدل على القول إن هذه المحكمة ليست سوى "فرضية عمل". واضافت ان هذه "المحكمة الدولية" ستُنشأ "في المكان المعني، ليس في سوريا على الأرجح، ربّما في العراق"، مشيرة إلى أنه يمكنها العمل بمشاركة "قضاة أوروبيين وفرنسيين وعراقيين".

لكنّها ذكرت عددا من "الصعوبات"، مضيفة "يتعين الحصول على موافقة الدولة العراقية، وطرح شروط، خصوصا شرط عقوبة الاعدام التي يتعين حظرها". ولفتت إلى أن "إنشاء هذا النوع من المحاكم يستغرق دائما وقتا طويلا بعض الشيء".

وفيما يتعلق بالفرنسيين المحكوم عليهم بالإعدام، أكدت بيلوبيه، "قلنا مرارا للدولة العراقية إن عقوبة الاعدام لا يمكن أن تطبق". وأضافت، "ثمة مناقشات جارية إننا نسهر على عدم تنفيذ عقوبة الاعدام بالاشخاص الذين نتحمل مسؤوليتهم".