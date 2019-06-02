الحكم بإعدام فرنسي ثامن في العراق بتهمة الانضمام لـ"داعش"

حكمت محكمة عراقية بإعدام فرنسي ثامن، وذلك بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".

وكانت الخارجية الفرنسية أعربت في بيان لها الأسبوع الماضي، "أنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ"، غير أنها أضافت "أنها تحترم السيادة العراقية"، وذلك بعد أن قضت محكمة في بغداد بإعدام 7 فرنسيين كانوا أعضاء في تنظيم "داعش".

وأوضح البيان أن السفارة الفرنسية في العراق و"بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها (ضد عقوبة الإعدام) للسلطات العراقية".