محافظ مطروح يعتمد تنسيق الالتحاق بمدارس الثانوي العام

اعتمد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، تنسيق الالتحاق بالثانوي العام من الحاصلين على الشهادة الإعدادية والذي ينظم دخول العام الدراسي الجديد 2020/2019.

وجاء تنسيق الالتحاق بالصف الأول الثانوي العام عقب عرض الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، على المحافظ، في مدارس الإدارة التعليمية بمطروح بحد أدنى 210 درجات من إجمالي 280 درجة، المجموع النهائي للشهادة الإعدادية هذا العام، وتنسيق الالتحاق بالمدارس الثانوي في الإدارة التعليمية بالنجيلة 210 درجات، والإدارة التعليمية في براني 195 درجة والإدارة التعليمية بالسلوم بحد أدنى 180 درجة والإدارة التعليمية بسيوه بحد أدنى 205 درجات والإدارة التعليمية بالضبعة بحد أدنى 180 درجة، والإدارة التعليمية بالعلمين بحد أدنى 180 درجة والإدارة التعليمية بالحمام بحد أدنى 220 درجة والإدارة التعليمية بالبنجر بحد أدنى 190 درجة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إنه جرى إعداد التنسيق بناء على أعداد الناجحين والمجموع من ناحية، ومن حيث الأماكن الشاغرة في المدارس المستهدفة من ناحية أخرى، والتنسيق لكل إدارة على حدة لاختلاف أعداد الناجحين والمجموع للإدارات التعليمية على مستوى محافظة مطروح.