نجحت السينما المصرية، في استقطاب عدد من الفنانين الأجانب مؤخرًا، في ظاهرة لم تكن مُعتادة على الجمهور المصري، إذ تعاقد بعض المُنتجين مع عدد من الفنانين الأجانب، لجذب الجمهور.

ويضم موسم أفلام عيد الفطر الحالي، 5 أعمال سينمائية، تُسيطر عليهم طابع الأكشن، وهم "كازابلانكا" و"الممر" و"حملة فرعون"، فضلًا عن عملين كوميديين، وهما "سبع البرومبة" و"محمد حسين".

وترصد "الوطن" أبرز الفنانين الأجانب المُشاركين في السينما المصرية، وهم كالآتي:

خالد أرغنش

ويتعاون الفنان التركي خالد أرغنش، مع الفنان أمير كرارة، في فيلم "كازابلانكا"، إذ حقق الممثل التركي، شهرة على مستوى الدراما العربية، لاسيما بعد تجسيده دور السلطان سليمان القانوني في مسلسل "حريم السلطان".

"كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش، من تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور، وإخراج بيتر ميمى.

تايسون

ويُشارك الفنان مايك تايسون، المُلقب بـ"الرجل الحديدي"، في فيلم "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، ويُعد هذا الظهور، هو الأول له على الشاشات المصرية.

"حملة فرعون" تدور أحداثه في إطار تشويقي مثير حول الشاب "يحيى" الشهير بـ"فرعون" والذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته، وهو مُقتبس من فيلم "الساموراي السبعة" المأخوذ عن فيلم "شمس الزناتي".

هافثور يوليوس بيورنسون

واستطاع الفنان الأجنبي، هافثور يوليوس بيورنسون، نجم مسلسل "جيم أوف ثرونز"، لفت الأنظار، فور وصوله للقاهرة، بسبب حجمه الضخم، حيث يُشارك الفنان عمرو سعد، في فيلم "حملة فرعون".