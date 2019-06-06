أصيب مدرب كمال أجسام بمركز الكردي بمحافظة الدقهلية، اليوم، بطلق خرطوش بالوجه وعدة طعنات متفرقة بالجسم، واتهم 5 أشخاص بإصابته لوجود خلافات سابقة معهم، تبادلوا خلالها تحرير المحاضر ضد بعضهما البعض.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر، من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول "محمود .ف.ا.ا"، 32 سنة، مدرب كمال أجسام، ومقيم بناحية الكردي، مصاب بطلقة خرطوش بالوجه من الناحية اليمني، وثلاث جروح قطعيه من الجانب الأيمن بالبطن والصدر وكدمات وسحجات بالفخذ والساق الأيمن وجروح في الرأس والرقبة، وتم حجزه بالمستشفى لتلقي العلاج.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر بقيادة الرائد أحمد ثروت رئس المباحث، إلى المستشفى، وبسؤال المصاب، اتهم كلا من "أحمد.إ.ع"، وشقيقيه "محمود"، و"محمد.أ.ا"، وشقيقه "عبدالحميد، ووالدهما، وجميعهم مقيمين بناحية الكردي، بالتعدي علية بالضرب وإصابته لخلافات قديمة بينهم ووجود محاضر سابقة محررة بهذه الخلافات والمشاجرات.

وأكد المصاب، في محضر الشرطة، أنه فوجئ بالمتهمين يستوقفونه على الطريق الواصل بين منية النصر والكردي بالقرب من قرية "الحميدية" وانهالوا علية بالضرب وأطلقوا عيار خرطوش تجاهه خلال المشاجرة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5689 جنح مركز منية النصر لسنة، وبالعرض على النيابة العامة كلفت وحدة مباحث المركز بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابستها وضبط المتهمين.