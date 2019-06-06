امتلئت شواطئ مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بالمصطافين الراغبين في الاحتفال بعيد الفطر لليوم الثاني على التوالي.

وقال المهندس فادي شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، التابعة لمحافظة كفرالشيخ، إنه توافد على شواطئ المدينة مئات الزائرين، من جميع محافظات الجمهورية، وتم توفير الاحتياجات اللازمة للمصطافين في كافة الشواطئ، فضلاً عن قيام عمال النظافة برفع القمامة أول بأول حتى لا تؤرق رواد المصيف، والاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين على مدار الـ24 ساعة.

وأشار إلى أنه يتم تقديم أفضل الخدمات بأعلى مستوى، مع تشكيل غرف عمليات تنعقد على مدار الساعة لحل المشاكل، مضيفا أن أفراد الأمن ينتشرون على الشواطئ، لمنع حالات التحرش بالفتيات، وضبط الموتوسيكلات والدراجات البخارية والنارية المخالفة لعدم مضايقة رواد المصيف، فضلاً عن انتشار نحو 120منقذاً على الشواطئ لتأمين المواطنين والتعامل مع أي حالات غرق، وسط تواجد الأمن، وتوفير السلع الأساسية من خبز وخضروات وأسماك ولحوم.

ويتابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ، رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وانعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن، لمتابعة الخدمات ومستوى النظافة، وتوفير سبل الراحة للمواطنين والزوار بكافة الحدائق والمتنزهات العامة.