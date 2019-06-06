تمكنت إدارة المرافق بحي الدقي من إصلاح كسر ماسورة مياه بامتداد نادي الصيد، وتم اعادة الشئ لأصله، لأهميه المرافق ودورها الحيوي لاستمرار أنشطه الحياة اليومية للمواطن، خاصه مع حلول فصل الصيف، ولسرعه العمل لمواجة أي مشاكل أو طوارئ أو شكوى من قبل المواطنين.

وتم الأمر تحت إشراف المهندس أحمدعبد الهادي وأشرف حسن، وسميرعويضه نواب رئيس الحي، وأحمد شرقاوي وخالد زهران مديرمتابعة الدقي، ومصطفى بدر مدير مرفق الحي.

وقال اللواء خالد المجايري رئيس حي الدقي، إن أجهزة الحي قامت بشن حملة مكبرة لرفع مخالفات المباني والإشغالات بالميادين والشوارع الرئيسية، إضافة إلى متابعة أعمال النظافة التي تتم بشكل يومي، بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل على مستوى نطاق الحي بالكامل.

من جانبة وجة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز، بالنزول للشارع وقيادة حملات الإشغالات بأنفسهم، وعدم الاكتفاء بتلقي التقارير الورقية، ومواجهة المخالفين على الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.