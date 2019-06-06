قالت بوسي إبراهيم عبد الرحمن عبد الجليل، وكيل الإدارة العامة لشؤون الوحدات المحلية بديوان عام محافظة الجيزة، والحاصلة على دورة قادة المستقبل بمركز سقارة، والتابع لوزارة التنمية المحلية، إن دورات المركز متميزة وذات منهج علمي وعملي، ويحاضر في المركز نخبة من المتخصصين، كما يتم دراسة أهم الموضوعات والملفات التي تشغل المحليات، وعقد ورش عمل عن الأزمات وكيفية التنبؤ بها والتعامل معها.

وأضافت "بوسي"، لـ"الوطن" أن وزارة التنمية المحلية تسعى للارتقاء بمستوى العاملين، مؤكده أن تلك الدورات تمنح الثقة، وتعلم كيفية إجراء حوار رسمي وإدارة جلسة أو اجتماع، وكيفية التعامل في اللقاءات الرسمية والزيارات، موضحة أن تلك الدورات كان لها أثر إيجابي على عملها بديوان عام محافظة الجيزة، وبث روح العمل الجماعي، فكان شعار الملتحقين بدورة إعداد قادة المستقبل "نعمل معا ننجح معا".

وأشارت إلى أنه تم ترشيحيها لحضور دورة تدريبية بالكويت مؤخرا، حيث كانت الممثل الوحيد عن مصر ووزارة التنمية المحلية بين عدد من المشاركين من دول أخرى، مثل تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والأردن ولبنان والبحرين وجزر القمر وعمان.

وأكدت أن تطوير المحليات يتطلب التعامل مع الشباب وتأهيلهم وتدريبهم وتمكينهم من المناصب القيادية بناء على توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، فهم المستقبل الواعد، كما أن مشروع التخرج الذي قامت بعرضه داخل مركز سقارة تمثل في تفعيل دور التكنولوجيا والحاسب الألي بصورة أكثر مما هو عليه حاليا، وربط الإدارة المركزية للمجالس والوحدات المحلية بالجهات ذات الصلة.