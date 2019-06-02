"التنمية المحلية بسقارة": المحافظات تشارك في تدريب القيادات الشابة

قال الدكتور رضا فاروق حافظ، مدرب بمركز التنمية المحلية بسقارة، ومدير عام مركز التدريب بمحافظة المنيا، إن مركز تدريب سقاره التابع لوزارة التنمية المحلية من المراكز الرائدة في مجال التدريب والتطوير على مستوى الدولة، حيث يمتلك المركز إمكانيات تدريب متطورة، وتجهيزات متميزة، وتكنولوجيا تتناسب مع متطلبات التميز الأوروبي في تنفيذ العمليات التدريبية، خاصة بعد العناية الفائقة التي أولاها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وأضاف أن المهندس صلاح شحاته مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية وقطاع التدريب، كلف بتطوير سقاره فظهر فكره من خلال الاهتمام بخبراء التدريب في كافة المحافظات والتركيز على القيادات الشابة، ووضع أسس ومواصفات ومعايير لاختيارهم، وظهر ذلك جليا في برنامج إعداد المدربين، وبرنامج قادة المستقبل.

وتابع "فاروق" لـ"الوطن" أن نهج مركز سقاره منهجا جديدا في التدريب، من خلال عقد ورش عمل يكون المتدربين فيها فاعلين وليسوا متلقون، أي لابد أن يمارس المتدربين التدريب بشكل عملي، حتى يسهل عليهم تطبيق ما تدربوا عليه في محيط عملهم عقب العودة من التدريب، وذلك يعود بمردود كبير على تغيير نمط وطريقة الأداء في المحليات، حتى يشعر المواطنين بأعلى معدلات الرضا نتيجة تحسن الخدمات، وتحسن أسلوب تقديمها لهم من العاملين بالإدارة المحلية.

وأشار إلى أنه سيتم قياس العائد من التدريب بعد عودة المتدربين لأماكن عملهم، والتعرف على مدى إمكانية تطبيق المتدربين للمهارات التي اكتسبوها من التدريب، وهل ساعدتهم قياداتهم على استثمار الثروة المعلوماتية والمهارية والسلوكية التي جنوها من وراء التدريب بسقارة، أم أنهم لم يوفرون لهم الدعم والفرص لتمكينهم من تطوير العمل وتغيير أسلوب الأداء كنتيجة طبيعية لتنفيذ البرامج التدريبية.

وقال إن مركز سقارة يجمع حاليا كافة الأطراف المعنية بالعملية التدريبية، مثل سكرتيري العموم، وسكرتيري العموم المساعدون للمحافظات، ومديري مراكز التدريب، ومديري الموارد البشرية بالمحافظات، ومسؤولي التدريب في ورش عمل مجمعه لإزالة الحواجز، وإحداث نوع من التعايش بينهم خارج نطاق العمل الرسمي.

وإتاحة الفرصة للتواصل بينهم، وسماع كل منهم لوجهة نظر الآخر، وحتى يعرف المسؤولين مدى أهمية التدريب لتطوير العمل بالمحافظات، علاوة على مشاركة المحافظات كلها في صناعة خطة التدريب بسقارة، حتى يلبي المركز كافة احتياجاتهم الفعلية التي تسهم في تطوير الأداء بها.

وأكد "فاروق" أن مركز تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم بمحافظة المنيا، هو أول مركز في الشرق الأوسط كله ينفذ منظومة قياس العائد من التدريب، وسيتم تشكيل لجنة من اللواء طارق نصر المحافظ الأسبق للمنيا في وقتها لمتابعة أثر التدريب، برئاسة الدكتور رضا فاروق حافظ مدير عام مركز تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم بمحافظة المنيا.

وقال إن هذا المركز من أفضل مراكز التدريب بمصر، ويتبع في التدريب أفضل أساليب التدريب، ويسير وفقا لمعايير التميز الأوروبي في جودة التدريب.