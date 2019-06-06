زينة ترد على اتهامها بالتحريض على سرقة رجل أعمال بالقاهرة الجديدة

عقلت الفنانة زينة، على واقعة اتهامها بالتحريض على سرقة أحد رجال الأعمال في القاهرة الجديدة، واتهمت المجني عليه بأنه كان على علاقة باعتصام جماعة الإخوان الإرهابية في ميدان رابعة.

وكتبت "زينة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هم دول العيلة المحترمة نهب أراضي الدولة.. نقل المأجورين في اعتصام رابعة، وآخرتها ياخدوا مني فلوس يا إما يتهموني".

وتابعت: "كان ربنا نصر ظالم قبل كده عشان ينصر ناس زيكم.. استنوا مني قضية الرد والبلاغ الكاذب.. هو اتهام الناس بقي سهل أوي كده.. ده أنا جبت تاريخكم المشرف".

وكانت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، قد كشفت عن مفاجأة في واقعة اتهام الفنانة زينة بالتحريض على السرقة والاستيلاء على "أنسيال ألماظ" من داخل فيلا سيدة بـ"كمبوند القطامية هايتس".

وتبين من خلال التحقيقات أن شاهد الإثبات فرد أمن أثبت حضور الفنانة زينة فجر يوم الواقعة إلى "الكمبوند"، وقامت بالسؤال عن فيلا لشخص وهمي، وأضاف في تحقيقات النيابة أن الفنانة زينة غادرت "الكمبوند" ثم عادت مرة أخرى، وأوقفت سيارتها أمام فيلا "صاحبة البلاغ"، وشاهد الخادمة الأجنبية تحمل في يدها "علبة" هدايا صغيرة، ثم استقلت السيارة بصحبة الفنانة وغادرت "الكمبوند".

وتبين من التحقيقات أن كاميرات المراقبة سجلت دخول وخروج سيارة الفنانة إلى "الكمبوند"، وأثناء هروب المتهمة بالسرقة فيها، وتم التحفظ على مقطع الفيديو.