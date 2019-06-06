تسلمت نيابة القاهرة الجديدة تحريات المباحث، في واقعة اتهام الفنانة زينة بتحريض خادمة أجنبية على السرقة والاستيلاء على "أنسيال ألماظ" من داخل فيلا سيدة بكمبوند القطامية هايتس.

وجاء في التحريات التي حصلت "الوطن" على نسخة منها وأجراها الرائد محمد ملش معاون مباحث قسم التجمع الخامس، إنه بإجراء التحريات عن محضر رقم 4875 والاستماع إلى أقوال شاهد الإثبات "ح .ح .ح" فرد أمن بكمبوند القطامية هايتس، والذي أكد حضور السيارة التي استقلت فيها الخادمة وقت هروبها بعد حادث السرقة والتي تحمل أرقام معدنية 983 ملاكي وهي سيارة جيب وبالاستعلام عن مالكها تبين أنه تمتلكها وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ"بزينة" وتعمل ممثلة.

وتبين من التحريات، أن ذات السيارة هي ما اصطحبت المتهمة من الكمبوند، وقال الضابط في تحرياته، إنه بعد مراجعة الكاميرات الخاصة بالكمبوند تبين دخول السيارة حيث استقلتها المتهمة للهرب بعد الحادث.

وأثبتت التحريات، أن وراء هروب الخادمة الأجنبية هي صاحب السيارة الجيب المدعوة وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ"زينة".