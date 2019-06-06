قال عمرو فهمي، تعليقا على استجواب السلطات الفرنسية لرئيس الاتحاد الأفريق لكرة القدم أحمد أحمد، على خلفية شبهات فساد، إن أحدا من أعضاء المكتب التنفيذي لـ"كاف" برئاسة أحمد "لن يستطيع مقاضاتي أو توجيه أي اتهام لي، لأني أملك كافة المستندات التي تدينهم والتي أرفقتها بشكواي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف فهمي، مقدم الشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم عن "فساد رئيس الكاف"، لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، "الأمر الآن قيد التحقيق بمعرفة السلطات الفرنسية وغير مسموح لي التعليق". لكنه تطرق إلى مسألة فسخ العقد مع "بوما"، مشيرا إلى أن الشركة الألمانية "طلبت مبلغ 100 ألف دولار كشرط جزائي (بعد) فسخ العقد، إلا أن الكاف تجاهل سداد المبلغ حتى الآن".

واستجوبت السلطات الفرنسية، اليوم، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أحمد أحمد، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية، في فصل جديد من سلسلة أحداث مثيرة للجدل تشهدها الكرة القارية قبل أسبوعين من انطلاق بطولة كأس الأمم 2019. وأكدت مصادر في فرنسا والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خضوع أحمد للاستجواب في العاصمة الفرنسية اليوم.

وأضاف المصري الذي تولى الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي في نوفمبر 2017 بعد أشهر من انتخاب أحمد، "عندما توليت المسؤولية في الكاف كانت لدي طموحات وأهداف عديدة أسعى لتحقيقها، لكني فوجئت بواقع مرير وفساد مالي وإداري يستحيل معه تنفيذ أي أفكار لتطوير الكرة في أفريقيا".

وشدد فهمي، نجل الأمين العام السابق للاتحاد مصطفى فهمي، على أن "أحدا من أعضاء المكتب التنفيذي للكاف برئاسة أحمد أحمد لن يستطيع مقاضاتي أو توجيه أي اتهام لي، لأني أملك كافة المستندات التي تدينهم والتي أرفقتها بشكواي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وذكرت الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، في بيان، أنه "أخذ علما بالأحداث المتعلقة بالسيد أحمد أحمد الذي يخضع للاستجواب بشأن مزاعم مرتبطة بولايته على رأس الكاف".

وشدد الاتحاد الدولي على أنه ليس على اطلاع على "التفاصيل المحيطة بالتحقيق"، طالبا من السلطات الفرنسية "أي معلومات قد تكون ذات صلة بتحقيقات يجريها (الفيفا) ضمن لجنة الأخلاقيات" التابعة له.

ونشرت مجلة "جون أفريك" عبر موقعها الالكتروني اليوم أن أحمد الذي يتولى رئاسة الاتحاد القاري منذ العام 2017 خلفا للكاميروني عيسى حياتو الذي حكم "الكاف" لنحو ثلاثة عقود، استجوب من السلطات الفرنسية على خلفية شبهات فساد في فسخ من طرف واحد لعقد مع شركة "بوما" الألمانية للتجهيزات الرياضية، واستبداله بعقد مع شركة "تاكتيكال ستيل" التي تتخذ من فرنسا مقرا لها.

وكان أحمد أحمد موجودا في العاصمة الفرنسية لحضور اجتماع طارئ للجنة التنفيذية للاتحاد القاري كان قد دعا له الأسبوع الماضي، وكونغرس الاتحاد الدولي الذي عقد الأربعاء لإعادة انتخاب السويسري جاني إنفانتينو رئيسا للفيفا لولاية جديدة من أربعة أعوام.

وأتى الاستجواب غداة اتخاذ اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري قرارا بإعادة مباراة الإياب للدور النهائي لمسابقة دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي على أرض محايدة بعد انتهاء البطولة القارية، على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة الإياب الأسبوع الماضي على الملعب الأولمبي في رادس، وانسحاب لاعبي الفريق المغربي بعد احتجاجات واسعة على التحكيم لاسيما تعطل تقنية المساعدة بالفيديو Var.

كما يأتي غداة تصريح إنفانتينو بعيد انتخابه لولاية جديدة، أن الاتحاد الدولي سيعتمد سياسة "صفر تسامح" مع أي ممارسات فساد في كرة القدم العالمية، والتي هزتها في 2015 سلسلة فضائح أدت الى الإطاحة برؤوس كبيرة، أبرزها سلفه ومواطنه جوزيف بلاتر.