دورية أمنية فى شارع رئيسى بالخرطوم «أ. ف. ب»

أعلن «الاتحاد الأفريقى»، اليوم، أنه علَّق عضوية السودان فى المنظمة إلى حين إقامة سلطة انتقالية مدنية، وقال «مجلس السلم والأمن» الأفريقى، على «تويتر»: «تلك هى الوسيلة الوحيدة لإفساح المجال أمام السودان للخروج من الأزمة الحالية».

وساطة إثيوبية بين المجلس العسكرى والمعارضة وبيان للشرطة ينفى محاولة لتهريب الرئيس المعزول

وقال مصدر دبلوماسى فى سفارة إثيوبيا بـ«الخرطوم»، إن رئيس الوزراء الإثيوبى «آبى أحمد» سيزور البلاد، للوساطة بين «المجلس العسكرى الانتقالى» وتحالف المعارضة.

على الصعيد الدولى، أكد نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف، أن بلاده على اتصال مع جميع القوى المتنازعة فى السودان، مشدداً على أن روسيا تعارض التدخل الأجنبى فى النزاع الداخلى السودانى. وأعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم، أن عدد قتلى عملية فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة لم يتجاوز 46.

وعقدت قوى إعلان «الحرية والتغيير» السودانية التى تقود الاحتجاجات، اجتماعاً خاصاً، أمس الأول، لبحث مشروع الوساطة الذى تقدم به «المؤتمر الشعبى» لاستئناف المفاوضات مع «الانتقالى»، واتفق أعضاء «تجمع المهنيين»، أبرز مكونات «الحرية والتغيير»، على أنهم لن يقبلوا أى وساطة مع «الانتقالى».

وكان «المجلس الانتقالى» كشف، أمس، عن توفر معلومات بوجود مخططات أجنبية لتفتيت السودان، مؤكداً جاهزيته للتفاوض دون شروط.

وأدانت «واشنطن»، أمس، الهجمات على المحتجين، داعية الجيش لنبذ العنف.

ودعت واشنطن مواطنيها فى السودان إلى توخِّى الحذر الشديد والاستعداد لمغادرة البلاد.

ونفى بيان للشرطة السودانية، اليوم، محاولة تهريب «البشير» وعدد من رموز نظامه من سجن كوبر بالخرطوم.

وشدد بيان الشرطة على أن النبأ الذى تداوله عدد من وسائل الإعلام «عارٍ عن الصحة».