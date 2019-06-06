قرر أعضاء بمجلس النواب التقدّم بطلبات إحاطة موجّهة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بشأن إخضاع «صالون الحلاقة والكوافيرات» للرقابة الصحية، والوقوف على أدوات التجميل، التى تستخدمها أثناء التعامل مع الزبائن، خصوصاً أن بعضها مجهول المصدر.

وقال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن عدم وجود رقابة فعلية على مراكز وصالونات التجميل التى تتعامل بشكل مباشر مع صحة الإنسان، بمثابة «كارثة»، لا سيما أن هناك مستحضرات تجميل قد تصيب بسرطان الجلد، وأمراض سرطانية مختلفة: «هناك ورش بير سلم تقوم بتصنيع كريمات للشعر والوجه، وماسكات، وشامبوهات، ومختلف أنواع المكياج، باستخدام منتجات مجهولة المصدر ورديئة الصنع، وأحياناً يتم استخدام مواد كاوية بها، وبيعها بأغلى الأسعار لخداع الزبون».

وطالب «متولى» بضرورة عقد اجتماع عاجل بلجنة الصحة، واستدعاء الوزيرة الدكتورة هالة زايد، لمناقشة ملف فوضى مراكز التجميل، فضلاً عن انتشار بيع مستحضرات التجميل عبر الإنترنت، دون معرفة جهة المنشأ، متابعاً: «ليس من المعقول أن يطلق رئيس الجمهورية حملة 100 مليون صحة، وفى الوقت نفسه تترك الحكومة مثل هذه الأماكن التى تنشر الأمراض بين المواطنين دون رقابة أو محاسبة».

وشدد النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، على ضرورة الرقابة على مراكز التجميل، وأن يكون لها شهادة منشأ وخبرة، وتأهيل العاملين بها، وضمان حصولهم على دورات تدريبية، مشيراً إلى أن سبب انتشار فيروس c بين المصريين «موس الحلاقين، وبعض أدوات التجميل».

وحذّر «رضوان» من استخدام بعض هذه الأماكن منتجات مجهولة المصدر وغير مصرح بها والترويج لها باعتبارها «ماركات» باهظة الثمن، دون أن يحاسبها أحد، والضحية فى النهاية هو المواطن، الأمر الذى يتطلب ضرورة الحد من هذه الفوضى والبيزنس «المشبوه».