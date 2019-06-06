قررت نيابة مدينة نصر حبس عصابة مكونة من 3 أفراد لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة سرقة معمل تحاليل بمدينة نصر، وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة وتحفظت علي المضبوطات وقررت تسليمها لمالكها.

وأفادت تحقيقات النيابة، أن المتهمين نفذوا 5 جرائم وأنهم سقطوا في أيدي الشرطة خلال تفقد قوة أمنية من قسم شرطة مدينة نصر الحالة الأمنية في دائرة القسم، وألقي القبض على 3 أشخاص بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة القسم، سبق اتهام اثنين منهم في 6 قضايا "سرقة متنوعة، مخدرات"، وبحوزتهم "جهاز ميكروسكوب طبي، جهاز تحليل هرمونات، شاشة كمبيوتر، هاتف محمول، وساعة رقمية".

وبمواجهتهم عن مصدر المضبوطات، اعترفوا بسرقتها من داخل معمل تحاليل بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب"، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.