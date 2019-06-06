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"التعليم العالي" تنفي مد إجازة عيد الفطر: الامتحانات في موعدها

"التعليم العالي" تنفي مد إجازة عيد الفطر: الامتحانات في موعدها

"زراعة الفيوم": إزالة سور على مساحة 12 قيراطا بجمعية العز

"زراعة الفيوم": إزالة سور على مساحة 12 قيراطا بجمعية العز

وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة بمسجد عبدالله مكاوي في الدقي غدا

وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة بمسجد عبدالله مكاوي في الدقي غدا

تعرف على قانونية القبض على رئيس الأتحاد الأفريقي في فرنسا

تعرف على قانونية القبض على رئيس الأتحاد الأفريقي في فرنسا

رئيس الجزائر المؤقت: مستمر في تحمل المسؤولية حتى انتخاب رئيس جديد

رئيس الجزائر المؤقت: مستمر في تحمل المسؤولية حتى انتخاب رئيس جديد

الرئيس الجزائري المؤقت: يستحيل إجراء انتخابات الرئاسة في يوليو المقبل

الرئيس الجزائري المؤقت: يستحيل إجراء انتخابات الرئاسة في يوليو المقبل

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4 أزمات مصرية مع رئيس "كاف".. مصر المستفيد الأكبر من القبض على أحمد أحمد

4 أزمات مصرية مع رئيس "كاف".. مصر المستفيد الأكبر من القبض على أحمد أحمد

6 أسئلة شائعة حول حجز تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية بـ"تذكرتي"

6 أسئلة شائعة حول حجز تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية بـ"تذكرتي"

بالصور والفيديو| الداخلية تثأر لشهداء هجوم كمين العريش الإرهابي

بالصور والفيديو| الداخلية تثأر لشهداء هجوم كمين العريش الإرهابي

الحركة بركة: أوتوبيسات النقل العام أسواق متنقلة

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حلوى مغربية وجزائرية تنافس «المصرية»: بلاها «كحك».. خد «هشيشة»

حلوى مغربية وجزائرية تنافس «المصرية»: بلاها «كحك».. خد «هشيشة»

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