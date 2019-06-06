تعرف على قانونية القبض على رئيس الأتحاد الأفريقي في فرنسا

ألقت قوات الشرطة في فرنسا، القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في باريس صباح اليوم، في الفندق الذي يقيم فيه.

وأكدت صحيفة "جون أفريك" الفرنسية، القبض على أحمد أحمد صباح اليوم في الثامنة والنصف صباح اليوم، للتحقيق معه والاستماع إليه من قبل الأجهزة الأمنية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية.

ويواجه رئيس "كاف"، 3 تهم من جانب لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي"فيفا"، هي التحقيق معه في انتهاكات أخلاقية مزعومة بأن أحمد أحمد، أمر أمينه العام بدفع 20 ألف دولار، من الرشاوي في حسابات رؤساء اتحادات بكرة القدم في أفريقيا، تضمنت دولتي كاب فيردي وتنزانيا.

والتهمة الثانية الموجهة لرئيس "كاف" هي تكبيد خزينة "كاف" مبلغ 830 ألف دولار كتكاليف إضافية عن طريق طلب معدات عبر شركة فرنسية، بجانب اتهامه بالتحرش بـ4 موظفات بـ"كاف" لم يتم ذكر اسمهن، وانتهاك القوانين لزيادة التمثيل المغربي داخل كاف.

والثالثة هي شرائه سيارتين جديدتين على حساب "كاف" مقابل 400 ألف دولار، واحدة منهما متواجدة في مصر أما الأخرى فمتواجدة في مسقط رأسه مدغشقر.

وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن التشريعات الجنائية الفرنسية تجرم كل من الفساد الايجابي والفساد السلبي، وهذه التشريعات الفرنسية تأتي اتساقا مع المواثيق الدولية لمكافحة الفساد، والتي تلتزم بها فرنسا وأهم هذه الاتفاقيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي وقعتها فرنسا 31 اكتوبر لعام 2003 وصادقت عليها في 4 يوليو 2005.

وأضاف سلامة لـ"الوطن"، أنه بثبوت الأدلة الدامغة المقدمة من هيئة التحقيق الادعائية الفرنسية ضد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فأن جريمة الرشوة تتحق في شأنه، سواء بمجرد قبول الوعد أو هدية معطاه المقترح - بشكل مباشر أو غير مباشر- من أي شخص يطلب من المرتشي تحقيق نفع له مقابل الرشوة وذلك من أجل أن يقوم الشخص المرتشي بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل منتهكا التشريع الجنائي الفرنسي رقم 2005 - 595، والصادر في 30 يونيو عام 2000 وتحديدا المادة 435.

وأكد أن التشريع المشار ألية يجرم كافة أفعال الفساد والرشوة التي يمكن أن يرتكبها أي من الاطراف التاليين "ممثلي الدول، المواظفون والتنفذيون في الدول الأجنبية مثل رجال الشرطة ورجال الضرائب، ومن يقوم بمهمة أو خدمة عامة، يشغل وظيفة عامة بالانتخاب".

وكان "الكاف" قد أقال عمرو فهمي، بسبب توجيه اتهامات بالفساد ضد أحمد أحمد، بالحصول على رشاوي وإساءة استخدام مئات الآلاف من الدولارات - وفقًا لوثائق رسمية، وكان من ضمن ما جاء بأحد الوثائق التي أرسلها "فهمي" إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل التحقيق في انتهاكات أخلاقية مزعومة بأن أحمد أحمد، أمر أمينه العام بدفع 20 ألف دولار، من الرشاوي في حسابات رؤساء اتحادات بكرة القدم في أفريقيا، تضمنت دولتي كاب فيردي وتنزانيا.