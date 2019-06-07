الآلاف يشيعون جثامين 3 طلاب لقوا مصرعهم غرقا في مصيف جمصة

شيع الآلاف من أهالي قرية "الضهرية" بمركز شربين في الدقهلية، مساء اليوم، جنازة طالبين بالصف الأول الثانوي بعد غرقهما مع زميل لهما من قرية "مقري" في مياه مصيف جمصة، أثناء الاحتفال بعيد الفطر.

تجمع أهالي القرية لتشييع أحمد أسامة أحمد يوسف، 16 عاما، وعطا الله ياسر عطاالله، 16 عاما، وسط حضور زملائهما، والذي دخلوا في نوبة بكاء هستيري أثناء الجنازة، كما شيع أهالي قرية مقري جنازة عادل السيد طلعت، 16 عاما.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لضباط مركز شرطة جمصة، باختفاء 3 شباب داخل مياه البحر المتوسط خلال الاحتفال بالعيد.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشالهم وبالفحص تبين مصرع الشباب الثلاثة، بعدما جرفهم التيار ولعدم إجادتهم السباحة لقوا مصرعهم غرقا، وورد تقرير مفتش الصحة، يفيد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.