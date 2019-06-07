بعد 20 يوما من ضبطه.. حبس متحرش سعودي 10 أشهر وتغريمه 5000 ريال

ذكرت صحيفة "عكاظ"، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن المحكمة الجزائية في الدمام أصدرت حكما بالسجن لمدة 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 ريال على المتحرش بـ"فتاة الخبر"، بعد 20 يوما فقط من القبض عليه.

وأُدين المواطن بالتحرش بالفتاة المذكورة، خلال وجودها في سيارتها بالقرب من مجمع للمقاهي، حيث أظهر لسانه بعدها وقام بتصرفات غير لائقة وخادشة للحياء.

وكشفت مصادر لصحيفة عكاظ، أن النيابة العامة حققت مع المتهم وأقر بجريمته، وطالبت بمعاقبته بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين، وفرض غرامة مالية عليه لا تزيد عن 100 ریال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكانت وحدة الرصد في النيابة العامة تابعت مقطع فيديو، جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخصا يتحرش بالفتاة، واعتبرت ما صدر عن المتهم محلا للتجريم طبقا لنظام مكافحة التحرش، وأوصت باتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضده.

وكانت شرطة الشرقية، قد أوقفت المتحرش في خامس أيام شهر رمضان المنصرم، إنفاذا لتوجيهات النائب العام الشيخ سعود المعجب، الذي أمر بضبطه وإحضاره.

وذكرت المصادر، آنذاك، أن الشاب حاول تغيير ملامحه عن طريق حلق ذقنه، مشيرة إلى أن تغيير الملامح لم يحل دون الوصول إليه والقبض عليه، حيث حددت شرطة الشرقية هوية المتحرش وهو مواطن في العقد الثالث من عمره.