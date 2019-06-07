إعلان نتائج التحقيق الأولي لتخريب ناقلات النفط الإماراتية: ألغام بحرية

أعلن الممثلون الدائمون لدى الأمم المتحدة للإمارات والنرويج والسعودية، مجلس الأمن، النتائج الأولية للتحقيقات ما يخص الهجمات على أربع ناقلات نفط في 12 مايو 2019 بسواحل الفجيرة، والتي وقعت بالقرب من المياه الدولية الإماراتية على بعد 12 ميلا من الساحل.

وقالت الدول التي تأثرت بهذه الهجمات، إنها تمثل خطرا على الملاحة الاقتصادية الدولية، وأمن توفير الطاقة عالميا، كما تهدد السلام والأمن العالميين، وشكرت الدول أعضاء مجلس الأمن الذين قاموا وفروا دعما للتحقيقات بخصوص تلك الهجمات، ودعوا مجلس الأمن للإطلاع على الأدلة التي قدمتها السلطات الإماراتية، في وقت التزمت الدول الثلاثة لإبقاء مجلس الأمن على إطلاع بمستجدات التحقيقات.

وأظهر تقييم الأضرار للناقلات الأربع، والتحليل الكيميائي للحطام الذي تم اكتشافه، أنه من المرجح جدا أن تكون ألغام بحرية يتم إلصاقها بالسفن قد استخدمت في الهجمات، وبناء على تقيم بيانات الرادار، والوقت القصير الذي كانت فيه الناقلات في حالة الرسو قبل حدوث الهجمات، يرجح جداً أن الألغام وضعت على الناقلات من قبل غواصين جاءوا على متن قوارب سريعة.

ولا تزال التحقيقات جارية، تمثل هذه الحقائق مؤشرات قوية على أن هذه الهجمات كانت جزءاً من عملية متطورة منسق لها، وتم تنفيذها من قبل جهة ذات مقدرة تشغيلية كبيرة.

وتعرض الإمارات والسعودية والنرويج هذه النتائج الأولية على المنظمة البحرية الدولية في لندن، وستطلع الإمارات المنظمة وأعضاءها على إجراءات وقائية للأمن والسلامة للشحن البحري، حسبما نشرت "سكاي نيوز".