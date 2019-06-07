إعلان نتائج التحقيق الأولي لتخريب ناقلات النفط الإماراتية: ألغام بحرية

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للمرة الثانية.. الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة فوق طرابلس

للمرة الثانية.. الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة فوق طرابلس

بعد 20 يوما من ضبطه.. حبس متحرش سعودي 10 أشهر وتغريمه 5000 ريال

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