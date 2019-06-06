كشفت المنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، إحدى منظمات شبكة "تحالف"، اعتقال السلطات القطرية لمواطنيّن مصرييّن، هما: "علي محمد سالم، ووليد عبد العزيز"، منذ 7 أشهر، لافتة أنهما رهن الاعتقال والاختفاء القسري حتى الآن دون توجيه أي تهم لهما، وأن السلطات القطرية لم تعلم أهالي المعتقلين بأي تفاصيل، ولم تسمح لهم بالتواصل معهما.

وقالت المنظمة، إنها ستقدم مذكرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بشأن قيام السلطات القطرية باعتقال وإخفاء مواطنيّن مصرييّن لمدة 7 أشهر، دون محاكمة أو توجيه تهم.

وقال شريف عبد الحميد، المتحدث الرسمي باسم الشبكة الدولية لحقوق الإنسان، إن المنظمة ستتقدم بمذكرة للمقرر الأممي الخاص بالاختفاء القسري، خلال انعقاد الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، في الفترة ما بين 24 يونيو و12 يوليو المقبل.

وأطلقت المنظمة نداءً دوليا عاجلا للتدخل من أجل إطلاق سراح المعتقلين فورا، غير المتهمين بشيء، وحمّلت المنظمة السلطات القطرية المسؤولية كاملة إذا حدث أي مكروه لهما، وطالبت بعدم تعريضهما لأي تعذيب أو معاملة قاسية، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأوضح "عبدالحميد"، أن اثنين من المحتجزين العرب السابقين في ذات السجن الذي يقبع فيه المصرييّن، أبلغا عن وجودهما، ويخضع المعتقلان للحبس الانفرادي.