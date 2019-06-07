الذهب يرتفع 3 جنيهات وعيار 21 بـ 624 جنيها

واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها، الجمعة، بنحو ثلاثة جنيهات، وسجّل عيار 24، نحو 713 جنيها، مقابل 710 بداية أمس.

وسجّل عيار 21، نحو 624 جنيهًا، فيما وصل سعر عيار 18 إلى 535 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بـ 4 آلاف و992 جنيهًا.

ورغم ارتفاع أسعار الذهب قبل عيد الفطر، يترقب التجار انتعاشًا في المبيعات، بسبب زيادة حفلات الزفاف.

وقال صلاح عبد الهادي رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، إن ارتفاعات الذهب المتوالية لم تؤثر على حركة البيع، إلا أنها ساهمت في تقليل جرامات الشبكة، مضيفًا أن العيد شهد انتعاشة، خاصة في مناطق الصعيد.