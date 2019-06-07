تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالاشتراك والتنسيق مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن المختلفة خلال شهر مايو الماضي من تنفيذ مليون و980 ألفا و732 حكمًا قضائيًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذوي الأحكام المتعددة؛ بما يحول دون سقوطها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون.

وأسهمت الحملات الأمنية المكثفة والتي شهدت تصاعد معدلات تنفيذ الأحكام بجميع فئاتها في تحصيل 96 مليونا و400 ألف و619 جنيهًا.