عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، استعرضا خلالها سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين، وعدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الـ23 للمنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد بمدينة سان بطرسبرج الروسية خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجاري، بحضور الوزير مفوض تجاري ناصر حامد رئيس المكتب التجاري المصري بموسكو.

وقال وزير التجارة، إنَّ اللقاء تناول ترتيبات استضافة القاهرة لفعاليات الدورة الثانية عشر للجنة المشتركة المصرية الروسية خلال الفترة من 7 لـ10 أكتوبر المقبل، بالتزامن مع موعد انعقاد المعرض الصناعي الدولي Big Industrial Week، خلال الفترة من 8 لـ10 أكتوبر، ومنتدى الأعمال المنعقد على هامش المعرض.

وأضاف "نصار"، أنَّ للقاء تناول متابعة تنفيذ نتائج الدورة الحادية عشر من أعمال اللجنة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، والتي عقدت خلال شهر مايو الماضي بالعاصمة الروسية موسكو، وتضمنت التوقيع على اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومذكرة التفاهم الخاصة بمشروع تحديث البنية الأساسية لصناعة الألبان والخبز والحبوب في مصر.

ولفت وزير التجارة إلى أنَّه جرى استعراض آخر تطورات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، والذي من شأنه زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد، مشيراً إلى أنه تم توقيع مسودة وثيقة الإطار العام لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوراسي ومصر خلال شهر نوفمبر الماضي، وتم عقد فعاليات الجولة الأولى من مفاوضات الاتفاق في يناير 2019 بالقاهرة، والجولة الثانية بموسكو خلال شهر أبريل الماضي.

كما استعرض اللقاء، تطورات صفقة تمويل وتوريد 1300 عربة قطار لتطوير قطاع السكك الحديدية في مصر، وبحث خطوات التصنيع المشترك لهذه النوعية من العربات، فضلا عن سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مصر وروسيا في أسواق الدول الإفريقية خاصة في ظل ترأس مصر للاتحاد الإفريقي.

نصار: نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2018 لـ7.66 مليار دولار

وأوضح "نصار"، أنَّ حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق نمواً ملحوظاً خلال عام 2018، وبلغ نحو 7.66 مليار دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية إلى روسيا بمعدل 4.1% خلال عام 2018، لتسجل نحو 526.4 مليون دولار، مقارنةً بنحو 505.6 مليون دولار خلال عام 2017.

وأشار إلى أنَّ الزيادة في الصادرات المصرية خلال عام 2018 ترجع إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، وكذا السلع الصناعية خاصة المنتجات الصيدلانية، ومنتجات الصناعات الغذائية والكيماوية.

ومن ناحيته، أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة بإعتبارها إحدى الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وقارة آسيا، مؤكّدًا إمكانية الاستفادة من السوق المصري كمحور لنفاذ المنتجات الروسية لأسواق الدول العربية والإفريقية.

وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي إنَّ مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر يعد المشروع الأول لروسيا خارج أراضيها، مشيرا إلى أنَّ حجم رؤوس الأموال الروسية في مشروعات البنية التحتية للمشروع يبلغ 190 مليون دولار، في حين تبلغ الاستثمارات المتوقعة نحو 7 مليار دولار.

وأضاف "مانتوروف"، أنَّ هناك 55 شركة روسية حتى الأن أعربت عن رغبتها في الاستثمار في هذه المنطقة، كما أن المشروع سيوفر نحو 150 ألف فرصة عمل.

كما شملت لقاءات وزير التجارة، لقاءً مع ألبرت كاريموف نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بجمهورية تتارستان، والتي تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأكّد "نصار"، أنَّ مصر وتتارستان ترتبطان بعلاقات سياسية متميزة تؤهلهما لتدشين منظومة للتعاون الاقتصادي المشترك، تسهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي بالبلدين، وتعزيز جهود الدولتين الرامية لتعزيز أواصر التعاون الثنائي لمستويات غير مسبوقة في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أنَّ هناك فرصاً ضخمة للتعاون بين البلدين في مجالات الصناعة والاستثمار والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشروعات القطاع الخاص.

وقال "نصار"، إنَّ اللقاء استعرض نتائج زيارة الرئيس التتارستاني رستام مينيخانوف للقاهرة خلال شهر أكتوبر الماضي، على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين ورجال الأعمال التتريين، والتي تضمنت مقترحات لتنفيذ خارطة طريق للتعاون بين البلدين، لتنمية العلاقات بين مصر وجمهورية تتارستان في مختلف المجالات.

وأضاف "نصار"، أنَّ برامج التعاون المقترحة بين البلدين تتضمن تنظيم عدد من الزيارات المتبادلة لتنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والمشاركة المتبادلة في المعارض الصناعية والفعاليات الدولية إلى جانب تبادل المعلومات بِشأن المشروعات والفرص المتاحة للاستثمار بالبلدين، كما أن البرنامج يتضمن أيضاً تنظيم زيارة لممثلي شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بتتارستان (إينوبوليس)، إلى جانب تنظيم زيارة للجانب التتري إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشاركة عدد من الشركات الصناعية التترية في المعرض الصناعي الدولي INDUSTRIAL WEEK ARABIA 2019، والمقرر عقده خلال الفترة من 8 لـ10 أكتوبر المقبل بالقاهرة.

وأكّد إمكانية التعاون في مجال إنشاء المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية وبناء حاويات الشحن البحري والنهري، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتتارستان بلغ العام الماضي 23.5 مليون دولار، مشيرًا إلى أنَّ بنود حجم التبادل التجاري بين البلدين تتضمن منتجات البلاستيك والوقود والزيوت.

فيما قال ألبرت كاريموف نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بجمهورية تتارستان، إنَّ بلاده حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتتارستان لمستويات غير مسبوقة تعكس العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، موضحًا إمكانيات تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز والصناعات الكيماوية وتصنيع الآلآت والمعدات وتصنيع الأخشاب والقطاع الطبي وقطاع الصناعات الزراعية وقطاع الصناعات الخفيفة.

وأشار إلى أنَّه يجرى حاليًا التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة المصرية بشأن الإعداد لبعثة الأعمال الخاصة بالشركات التترية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، مبينًا أنَّ هناك عدد من الشركات قد أبدت اهتمامها بالمشاركة في هذه البعثة للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصري.