أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن قيام أحد الأشخاص "حاصل على دبلوم صناعى – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة" بإنشاء شركة دراسات تعليمية وهمية - كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وإتخذ من مقرها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على راغبى السفر لإستكمال الدراسة بالجامعات الأجنبية بالدول الأوروبية.

وأكدت التحريات، قيامه بالإعلان عن نشاطه عبر شبكة الإنترنت، عن توافر فرص تعليم بالخارج مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين "75 إلى 100 ألف جنيه مصرى" من الطالب الواحد .

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المذكور بمقر الشركة المُشار إليه، وعثر على "22 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة - 6 شهادات دراسية منسوبة إلى جامعات دولية "مزورين بالكامل" - 60 ملف بأسماء الطلبة الراغبين استكمال دراستهم خارج البلاد - 6 دفاتر إيصالات إستلام نقدية بأسماء أشخاص مختلفة مدونًا بها المبالغ المالية المستولى عليها من المجنى عليهم - 30 إيصال إيداع نقدية بمبالغ مالية متفاوته من " 75 : 100 ألف جنية مصرى "منسوبة لأحد البنوك المصرية تمثل تحويلات المجنى عليهم إلى الشركة المذكورة، بلغ إجماليها تقريبًا خلال العام الحالى ثلاثة ملايين جنية مصرى - مجموعة من المستندات الخاصة بالمجنى عليهم – مجموعة من المستندات الخاصة بالمجنى عليهم - أكلاشيه تقرأ بصمته بإسم الشركة".

وأمكن الاستدلال على ثلاثة من المجنى عليهم، وأقروا بدفع مبالغ متفاوتة للمتحرى عنه نظير استكمال تعليمهم بالخارج، وبمواجهة المذكور أنكر ما نسب إلية وقرر بوجود عقد وكاله فيما بينه وبين الجامعات المُشار إليها دون أن يقدم أية مستندات تفيد ذلك. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.