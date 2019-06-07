ينطلق 20 يونيو.. تفاصيل مهرجان عيد الموسيقى بحديقة الأزهر

منذ إقامة نسخة عيد الموسيقى الأولى في فرنسا عام 1982، أصبح عيد الموسيقى حدثًا ثقافيًا مهمًا، فهو حدث عام يحضره جمهور عريض ومتنوع في فرنسا و120 دولة أخرى.

وينظم المعهد الفرنسي بمصر عيد الموسيقى عادةً كل عام في الهواء الطلق بالقاهرة، حيث سيتم تنظيم نسخة 2019 يوم الخميس الموافق 20 يونيو بحديقة الأزهر.

ستحتفي نسخة هذا العام برشيد طه، وسنشهد احتفال الفنانين المشاركين بموسيقى رشيد طه وإرثه الفني بما يحمله من حماسة والتزام برسالة وجرأة تركت بصمة في فرنسا ومصر.

وعن تفاصيل الفرق المشاركة ستقدم فرقة الدور الأول نغمات جديدة في الجزء الأول من الحفل، بالإضافة إلى فرقة مزاهر والمطرب الفرنسي الجزائري سفيان السعيدي مع فرقة مازالدا مستخدمين آلات الموسيقى الإلكترونية وآلات النفخ، أما محبي الموسيقى الإلكترونية فموعدهم مع ختام الحفل الذي ستقدمه دي جي الكونتيسة وإيقاع موسيقى المهرجانات القوي.

يبدأ الحفل الساعة 7 مساءً بحديقة الأزهر، والدخول مجاني غير شامل تذكرة دخول حديقة الأزهر 40 جنيهًا.