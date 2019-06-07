قررت نيابة شبرا الخيمة، حبس فتاة عشرينية لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة قتل والدها عمدًا، انتقامًا منه لإجبارها علي الزواج من شخص يكبرها بـ15 سنة، حيث قامت بوضع أقراص منوم له في الشاي وخنقته أثناء نومه بـ"إيشارب" حتى لفظ انفاسه الاخيرة، وادعت وفاته، وأنها اكتشفت الواقعة.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة الضحية لبيان أسباب الوفاة، أفادت تحقيقات النيابة وتحريات المباحث، أن منفذة الجريمة هي إبنة المجني عليه بسبب خلافات أسرية بينها وبين والدها، بسبب إرغامها على الزواج من شخص يكبرها بـ 15 عاما، وأنها رفضت الإرتباط به، إلا أن والدها وافق على الزيجة، والقى القبض على المتهمة.

كان قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، تلقي اخطارًا من مستشفى وادى الطب يفيد بوصول "محمد.م" 55 تاجر جثة هامدة، وعليها آثار عنف حول الرقبة، وما قررته زوجته ربة منزل وابنتهما ربة منزل، أنه أثناءوجودهم بمنزلهم وحال قيامهما بإيقاظه لم يتجاوب معهما فقامتا بنقله للمستشفى وتبين لهما وفاته.

توصلت تحريات مفتشى قطاع الأمن العام، وضباط إدارة البحث الجنائى، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، ابنته المذكورة، لخلافات عائلية بينهما، أمكن ضبطها، واعترفت، وقررت بقيام والدها بإجبارها على الزواج من صديقه يكبرها، فحدثت خلافات بينهما، وقامت بترك المنزل أكثر من مرة، ولدى قيامه بمنعها من الخروج والتحدث فى الهواتف المحمولة عقدت العزم على التخلص منه، وفى سبيل تنفيذ مخططها قامت بإحضار أقراص منوم ووضعها له بكوب شاى، وعقب نومه قامت بلف "إيشارب" من الحرير حول رقبته، فأودت بحياته، وأرشدت عن كيس بداخله باقى الأقراص المنومة.