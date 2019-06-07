شارك وليد منصور، منتج فيلم "كازابلانكا"، متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائمة بإرادات أفلام العيد والتي وصلت في مجملها إلى 19 مليونًا و536 ألفًا و604 جنيهات.

وتصدر فيلم "كازابلانكا" الإيرادات لليوم الثاني على التوالي حتى الآن، ووصلت إيراداته إلى 8 ملايين و51 ألفًا و678 جنيهًا.

وجاء في المرتبة الثانية، طبقًا للقائمة التي نشرها منصور، فيلم "الممر" الذي حصل على إيرادات 4 ملايين و41 ألفًا 837 جنيهًا.

وفي المرتبة الثالثة جاء فيلم "سبع البرمبة" بقيمة إرادات وصلت إلى 3 ملايين 547 ألفًا 919 جنيهًا.

وجاء فيلم "حملة فرعون" في المرتبة الرابعة بنسبة إيردات وصلت إلى 3 ملايين و187 ألفًا و329 جنيهًا.

وفي المرتبة الخامسة والأخيرة جاء فيلم "محمد حسين" بنسبة إيرادات وصلت إلى 707 آلاف 841 جنيهًا.