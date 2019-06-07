كشف أحمد حمودة المدير العام لشركة "أوبر" بمصر، أنَّ عدد مستخدمي "أوبر باص" في مصر بلغ نحو 4 ملايين عميل حتى الآن وذلك خلال 5 أشهر منذ إطلاق الخدمة في مصر ديسمبر الماضي، موضحًا أنَّ شركته اختارت مصر لتقديم خدمة "أوبر باص" لتصبح أول دولة في العالم تنطلق بها الخدمة، في إطار التزام شركة أوبر بتعظيم استثمارها في مصر.

وأضاف "حمودة"، لـ"الوطن"، أنَّ خدمة "أوبر باص" تستحوذ على النسبة الأكبر من نشاط الشركة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنَّ الشركة تستهدف تغطية القاهرة بـ"أوبر باص" بنهاية العام الجاري والتوسع في المحافظات الأخرى.

وبدأت الشركة إجراء اختبارات على تطبيق "أوبر باص" منذ سبتمبر 2018 في العديد من المناطق لضمان السلامة وملائمة الخدمة قبل إطلاقها، وسبدأ الإطلاق العالمي لـ"أوبر باص" عبر تغطية مناطق "مدينة نصر، مصر الجديدة، وسط المدينة، والمهندسين" ليتم بعد ذلك التوسع إلى بقية أنحاء القاهرة خلال الشهور المقبلة.

وتعتبر "أوبر باص" هي أحدث خدمة جرى طرحها في مصر بعد عدة خدمات أُضيفت تباعًا للتوفير على مستخدمين التطبيق مثل "أوبر إكس، سيليكت، سكوتر".