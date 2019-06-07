أعلنت مديرية الصحة في دمياط، برئاسة الدكتور خالد عبد الغني، عدم صدور قرار (بفصل) مستشفى الطوارئ بكفر سعد عن المستشفى المركزي، موضحة أن القرار الموجود ويحمل رقم ٣٢٧ لسنة ٢٠١٧ هو قرار تطبيق أحكام اللائحة رقم ١٢٠ على طوارئ كفر سعد، وليس قرار فصل للمستشفى المذكور عن مستشفى كفر سعد المركزي.

وأشارت المديرية في بيانها، إلى أن دمج المستشفيين الغرض منه أن تحتفظ مستشفى طوارئ كفر سعد باسمها ومبناها وتجهيزاتها، مع تعزيز وتعضيد خدماتها الموجودة بالاستفادة من الخدمات الموجودة بالمستشفى المركزي من الشئون الادارية والمالية والمغسلة والتعقيم والمطبخ، وهي خدمات غير موجودة بمستشفى الطوارئ، غير ذلك من استغلال قسم العمليات بالمستشفى المركزي، حال الحاجة لذلك وافساح المجال لعدم بقاء المريض بالقسم الداخلي بالطوارئ أكثر من الفترة المحددة، ونقله للقسم الداخلي بالمركزي للمساعدة في استقبال حالات جديدة والقضاء على قوائم الانتظار.

وأكدت، أن ذلك يعني زيادة السعة السريرية المخصصة للطوارئ، لتعظيم الاستفادة بالقوى البشرية بالمستشفيين علما بأن الدمج سيتم وفقا للائحة 120 والمطبقة على مستشفى الطوارئ، بما يعنى تعزيز الموارد المالية عن طريق الاستفادة بالموارد المالية المتاحة بالمستشفى المركزي.

وشدد عبد الغني، في بيانه، على أنه لا إلغاء أو انتقاص لأي من خدمات مستشفى الطوارئ، بل يأتي الدمج تعزيزًا وتعضيدًا لخدمات المستشفى.