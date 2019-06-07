وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التهنئة للمصريين بكندا عقب موافقة برلمان مقاطعة أونتاريو الكندية على إقرار شهر يوليو من كل عام شهرًا للحضارة المصرية بالمقاطعة، على أنَّ يجؤى طرح القراءة الثالثة خلال الأشهر المقبلة لتعميم الاحتفال في كندا بالكامل.

وأكدت "مكرم"، في بيان صادر اليوم، أنَّ النائب المصري ببرلمان أونتاريو شريف سبعاوي، تابع مع وزارة الهجرة فكرة طرح المشروع وتوفير الدعم له داخل برلمان المقاطعة، مبينة أنه جرى نقل بث حي من مناقشة المشروع داخل أروقة البرلمان الكندي على صفحة الوزارة.

وأشادت وزيرة الهجرة، بجهد "سبعاوي" وحماسه وولائه لوطنه الأم وتقدير الجميع لدوره المشرف في بلد المهجر بكندا، ما عكسته مناقشات مساء أمس التي شارك فيها عدد كبير من أعضاء البرلمان، ووزير السياحة والرياضة بالمقاطعة، من إشادة واسعة النطاق بتاريخ مصر العريق وحضارتها الممتدة خمسة آلاف عام، وبإسهام الجالية المصرية في كندا ثقافيًا وعلميًا واقتصاديًا على مدار العقود الماضية في دعم المجتمع الكندي والتعبير المشرف عن ثقافة وثقل مصر الحضاري والتاريخي على المستوى الدولي.

وخلال المناقشات، استعرض نواب البرلمان أهم النماذج المضيئة من المصريين الكنديين، وفي مقدمتهم البروفيسور دكتورة "هدي المراغي" أول عميدة هندسة في تاريخ كندا والحاصلة على أرفع الأوسمة الملكية والمكرمة من السيد الرئيس في ضوء مشاركتها بمؤتمرات مصر تستطيع.

كما تطرقت المناقشات لدور شباب الجيل الثاني من المهاجرين مثل "مينا مسعود" الذي اختارته شركة ديزني العالمية ليقوم بدور علاء الدين في الفيلم الشهير .

وأعربت وزيرة الهجرة، عن فخرها بجلسات الاستماع التي استعرضت جهد المصريين في كندا، والتي نفخر بها وأدت إلى الموافقة على المقترح المقدم من ابن مصر البار شريف سبعاوي، ما سيتيح ذلك لأبناء الجالية المصرية في أونتاريو لأن يحتفلوا بثقافتهم وحضارتهم خلال شهر يوليو من كل عام، وهو الشهر الذي يوافق الاحتفال بالعيد القومي المصري في الثالث والعشرين من شهر يوليو تاريخ الثورة المجيدة.