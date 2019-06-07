يُحيي عدد من الفنانين المصريين، عروض مسرحية، على مسارح المملكة العربية السعودية، ضمن احتفالات عيد الفطر المُبارك، وذلك بعد نجاح هذه الأعمال في القاهرة، إذ أن هؤلاء الفنانون يحققون خطوة جديدة خارج مصر، منهم يُقدم عروضًا لأول مرة.

وترصد "الوطن" أبرز العروض التي يُقدمها الفنانين المصريين في السعودية، وهم كالتالي:

- أمين وشركاه

أعلن محمد جبيلي، مُنتج مسرح "أمين وشركاه" للفنان أحمد أمين، تنظيم عروض مسرحية على إحدى مسارح الرياض، اعتبارًا من أمس وحتى رابع أيام عيد الفطر المُبارك، حيث تُعد هذه هي المرة الأولى التي يُقدم فيها "أمين" عروضًا في السعودية.

ويجسد الفنان أحمد أمين، العديد من الشخصيات من خلال هذه العروض، ويناقش القضايا المتعلقة بسلوكيات الإنسان المصري ومتغيرات المجتمع.

- فوق كوبري ستانلي

ويُقدم الفنان محمد سعد، عرضًا مسرحيًا كوميديًا، بعنوان "فوق كوبري ستانلي"، وذلك على مسرح دار العلوم بالرياض، إذ يُجسد فيها شخصية "اللمبي"، وهو الشكل الذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية.

- ليلة زفاف المرحوم

ويعود الفنان حسن يوسف، إلى خشبة المسرح من جديد، إذ يُشارك ابنه الفنان الشاب "عمر" في مسرحية "ليلة زفاف المرحوم"، فضلًا عن طلعت زكريا وشعبان عبد الرحيم.

- ميكي أفندي مش ماوس

وقدّم الفنانون أحمد بدير، وإدوارد، وهالة فاخر، عرضًا مسرحيًا بعنوان "ميكي أفندي مش ماوس"، على إحدى مسارح السعودية، وذلك ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك.

"ميكي أفندي مش ماوس"، من تأليف أحمد الإبياري، وإخراج طارق الإبياري، ومن بطولة كل من أحمد بدير، هالة فاخر، محمد الصاوي، ريكو.