حظى بوستر فيلم "محمد حسين"، للفنان محمد سعد، بموجة من السخرية، منذ طرحه قبل ساعات، وذلك بعدما تبّين أنه شبيه لفيلم سينمائي كوميدي أمريكي، يحمل اسم "being john malkovich"، تم إنتاجه عام 1999.

محمد سعد، ظهر بعشرات الوجوه الكوميدية المُختلفة، وذلك في نفس الإطار الذي ظهر به بطل الفيلم الأمريكي.

وتدور أحداث فيلم "محمد حسين" وفقا لما تم تداوله حول سائق يدعى "محمد حسين" يعمل بأحد الفنادق الكبرى، ويتورط مع رجال المافيا.

الفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من سمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير.