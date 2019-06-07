يحتفل العالم باليوم العالمي الأول لسلامة الأغذية، اليوم، ويهدف إلى الانتباه وإلهام العمل للمساعدة في منع واكتشاف وإدارة المخاطر التي تنطوي عليها الأغذية، وبالتالي المساهمة في الأمن الغذائي، وصحة الإنسان، والرخاء الاقتصادي، والزراعة، والوصول إلى الأسواق، والسياحة والتنمية المستدامة.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يصاب بالمرض كل عام شخص واحد من بين كل عشرة أشخاص في العالم، أو 600 مليون شخص، بعد تناول طعام ملوث، يموت منهم 420 ألف شخص.

ويتحمل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات 40% من عبء الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية التي تودي بحياة 125 ألف طفل كل عام.

تزامنا مع هذا الاحتفال، قدم معهد ناصر برئاسة الدكتور هاني راشد مجموعة من النصائح لضمان مأمونية الغذاء جاءت على النحو التالي:

- أولا الحفاظ على النظافة الشخصية من خلال غسل اليدين مرارًا وتكرارًا في أثناء اعداد الطعام.

- غسل اليد بعد الذهاب للحمام.

- غسل وتطهير جميع الأسطح والمعدات المستخدمة لإعداد الطعام.

- ضرورة الفصل بين الطعام النيء والطعام المطبوخ.

- طبخ الطعام طبخًا جيدًا.

- الحفاظ على إبقاء الطعام في درجة حرارة مأمونة.

الجدير بالذكر، أن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، أصدرت تقريرًا، قالت فيه إن الغذاء المأمون ضروريًا ليس فقط لتحسين الصحة والأمن الغذائي وإنما أيضًا من أجل سبل العيش والتنمية الاقتصادية والتجارة والسمعة الدولية لكل بلد، فالأمراض التي تنقلها الأغذية تعرقل التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق إجهاد أنظمة الرعاية الصحية، والإضرار بالاقتصادات الوطنية والسياحة والتجارة.

وأوضح التقرير، أنه لا يمكن القضاء على الجوع إلا إذا كان الطعام الذي يتم استهلاكه مأمونا، موضحا "في هذا اليوم العالمي لسلامة الأغذية، وفي كل يوم، دعونا نشعر بالامتنان للطعام المأمون الذي يوجد لدينا – واتخاذ إجراءات للتأكد من أن سلامة الغذاء يهمّ الجميع".