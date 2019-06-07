حوادث آخر أيام العيد| مصرع 15 بينهم 4 أطفال وإصابة 28 بـ4 محافظات

لقي 15 شخصًا مصرعهم، صباح اليوم الجمعة، في حوادث متفرقة بـ4 محافظات في ثالث أيام عيد الفطر المبارك فيما أصيب 28 آخرون.

وفي محافظة أسوان، لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرون، في حادث مروري وقع بين سيارتين ميكروباص وسيارة "بيجو" عند الكيلو 55 بالطريق الصحراوي الغربي "أسوان - إدفو" شمال أسوان، بين قريتي "بنبان" و"فارس".

كانت شرطة النجدة، تلقت إخطارًا من مرفق الإسعاف بأسوان، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين شمال أسوان، ووجود وفيات ومصابين.

حادث مروع بأسوان.. مصرع 7 وإصابة 15 آخرين في تصادم سيارتين

وانتقلت القيادات الأمنية، على الفور، إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة والمتوفين إلى مشرحة أسوان الرئيسية.

وبينت التحريات، أنَّ الحادث وقع نتيجة للسرعة الجنونية، وتصادمت سيارة ميكروباص بسيارة بيجو خاصة على الطريق الصحراوي الغربي شمال أسوان، عند قريتي فارس وبنبان، وهو ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 15 آخرين، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفي مدينة الغردقة، أُصيب صباح اليوم الجمعة، 11 شخصًا بينهم 7 أطفال، إثر حادث سيارة "ملاكي" اصطدمت بعمود إنارة أمام مديرية أمن البحر الأحمر بمدينة الغردقة.

إصابة 11 شخصا بينهم 7 أطفال بحادث تصادم سيارة بعمود إنارة بالغردقة

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارة "ملاكي" بعمود إنارة أمام مديرية أمن البحر الأحمر صباح اليوم.

ودفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابون إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

وقال مصدر طبي، إنَّ جميع الحالات إصابتها خفيفة، وجرى إجراء الإسعافات الأولية لهم ولم يتبق سوى 5 حالات إصابتهم عبارة عن سجحات وكدمات وكسور وتم عمل اللازم لهم، مضيفًا أنَّ هناك حالة وحيدة بها إصابات خطيرة وجرى حجزها في غرفة العناية المركزة تحت الملاحظة.

فيما لقي 6 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، اليوم، بينهم 4 أطفال، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة "الرياح التوفيقي" على طريق "أجا - ميت غمر" بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي على طريق "أجا - ميت غمر" أمام قرية "ميت معاند".

مصرع 6 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالدقهلية.. بينهم 4 أطفال

هرعت سيارات الإسعاف وضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحة أرقام "د و ط 7835".

وأسفر الحادث عن مصرع معلمة وأحفادها وزوجة ابنها وهم: ميرفت أحمد محمد جادو، 60 عاما، وأحفادها، ملك محمد بحر 7 سنوات، وسجى محمد بحر عامان، ومصطفى مصطفى عبد الدايم 5 سنوات، ومحمد مصطفى عبدالدايم، 4 شهور، ومروي هلال دويدار 25 سنة، ومقيمون جميعا بقرية "كوم النور مركز" أجا.

ونقلت سيارات الإسعاف الجثامين إلى مشرحة مستشفى أجا المركز، تحت تصرف النيابة العامة.

كما لقى مواطنان مصرعهما، وأصيب اثنين أخرين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية قصر الباسل، بطريق "القاهرة - أسيوط" الغربي في نطاق محافظة الفيوم، ونقلوا لمستشفى الفيوم العام، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث انقلاب سيارة بطريق "القاهرة - أسيوط" الغربي

وتلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ومصرع مواطنين وإصابة آخرين بطريق "القاهرة - أسيوط" الصحراوي الغربي أمام قرية قصر الباسل في اتجاه أسيوط.

وأفاد البيان الأمني، أن مباحث المركز انتقلت لمكان البلاغ، وتبين انقلاب السيارة رقم "ه م 327 ملاكي"، قيادة "أشرف. ع. أ" (54 سنة - موظف بشركة مقاولات خاصة - ومقيم بالجيزة) متوفي، وبرفقته كل من "علي. ع. أ" (50 سنة - عامل)، متوفي، و"أسامة. م. م" (47 سنة - نجار) مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"حمدي. أ. ي" (5 سنوات - سباك)، مصاب باشتباه نزيف داخلي بالصدر والبطن، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة مما أدى لإنقلابها.

وذكر البيان الأمني، أنه جرى نقل المتوفيان لمشرحة الفيوم العام، والمصابان لتلقي العلاج اللازم، وتحفظ على السيارة وتسيير حركة المرور.

وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 4012 لسنة 2019م، إداري مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.