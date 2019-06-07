أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد اليوم الجمعة، عن الانتهاء من تجهيز 10 استراحات للمراقبين ورؤساء اللجان، وتزويدها بكافة وسائل الراحة والتهوية والتبريد.

وقال إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إن إدارة الخارجة التعليمية تضم 3 لجان امتحانية هي لجنة مدرسة ناصر الإعدادية ولجنة الثانوية بنات الجديدة، ولجنة مدرسة نجيب محفوظ.

وفي مركز الداخلة تم تجهيز 3 لجان امتحانية بمدرسة موط الثانوية العسكرية، ومدرسة موط الإبتدائية الجديدة، وموط الثانوية بنات، بالإضافة إلى 4 لجان أخرى موزعة على مراكز الفرافرة وبلاط وباريس.