قدمت وزارة التربية والتعليم، عبر الموقع الرسمي لها، نماذج امتحانات لطلاب الثانوية العامة، في جميع المواد، لتكون مرجع للطلاب للمراجعة قبل الامتحانات.

"الوطن" تستعرض نماذج الامتحانات لطلاب الثانوية العامة:

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية، اضغط هنـــا

نموذج امتحان الأحياء، اضغط هنــــا

نموذج امتحان الكيمياء، اضغط هنــــا.

نموذج امتحان الاقتصاد، اضغط هنــــــا

نموذج امتحان الجغرافيا، اضغط هنــا.

نموذج امتحان الجيلوجيا، اضغط هنــــا.

نموذج امتحان اللغة الإنجليزية، اضغط هنـــا.

نموذج امتحان اللغة الألمانية، اضغط هنـــــا.

نموذج امتحان اللغة الفرنسية، اضغط هنــــا.

نموذج امتحان التاريخ، اضغط هنـــــا.

نموذج الجبر والهندسة الفراغية، اضغط هنـــا.

نموذج الديناميكا، اضغط هنــــــا .

نموذج امتحان الفيزياء، اضغط هنــــــا.

نموذج امتحان الفلسفة والمنطق، اضغط هنـــــا.

نموذج امتحان علم النفس والاجتماع، اضغط هنــــا.