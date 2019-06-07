سيطرت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، على حريق بمحل بشارع الجامع بمنطقة الحادقة، بمدينة الفيوم، دون اصابات أو وفيات، وتسبب في خسائر مالية قيمتها 80 ألف جنيه، وفقا لبيان أمني، اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة أول الفيوم، بنشوب حريق بمحل بشارع الجامع بمنطقة الحادقة.

وأفاد البيان الأمني، أن قوات الحماية المدنية، انتقلت إلى مكان البلاغ، وسيطرت على الحريق دون إصابات أو وفيات، وتبين نشوب الحريق بمحل بقالة على مساحة 25 متر بالطابق الأرضي مستأجر للمواطن "رمضان.أ.س" (42 سنة)، وأسفر الحريق عن احتراق 6 ثلاجات، وماكينة كروت ذكية، ومواد غذائية.

وذكر البيان الأمني، أن مستأجر المحل، أرجع نشوب الحريق لحدوث ماس كهربائي بأحد الوصلات الكهربائية داخل المحل، وقدر قيمة التلفيات بنحو 80 ألف جنيه، ولم يتهم أحد بالتسبب في نشوب الحريق.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 4030 لسنة 2019م إداري قسم شرطة أول الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.