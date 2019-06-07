ضبط 1397 مخالفة تموينية خلال العيد بمراكز أسيوط

تمكن فريق مباحث التموين بأسيوط، من ضبط 1397 مخالفة تموينية خلال اسبوع ، وذلك من خلال الحملات التى شنتها بالتنسيق بين مديريتى التموين والصحة والبيئة والطب البيطري ورؤساء المراكز والأحياء.

جاء ذلك، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، التى شدد فيها على استمرار تشديد وتكثيف الرقابة علي الأسواق لمراقبة أسعار السلع والتصدي لمحاولة تسريبها للإتجار بها في السوق السوداء، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتنقية الأسواق من السلع الفاسدة، ومحاربة الغش التجاري، وتنوع الأسعار، وتوقيع العقوبات الرادعة علي المخالفين.

بدوره، قال محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه تم تنظيم حملات للرقابة علي الأسواق قبل وخلال العيد بمراكز الفتح، وديروط، والقوصية، والغنايم، وصدفا، والبداري، وأبنوب، وساحل سليم، ومنفلوط، بالإضافة إلى أحياء شرق وغرب، ومركز ومدينة أسيوط.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1325 مخالفة متنوعة ما بين "نقص وزن – مواصفات – تهريب وتجميع سلع مدعمة – لحوم تم ذبحها خارج السلخانة – سلع غذائية مجهولة المصدر"، فضلا عن تحرير 72 محضر بوتاجاز ومواد بترولية.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن المخالفات تضمنت ضبط 10 طن سكر تمويني ناقص الوزن بقدار 20 جم / كيلو وإجمالي "1" طن دقيق ناقص الوزن بمقدار 10 كجم، كما تم ضبط 78 شيكارة دقيق بلدي و 8 شيكارة ردة ناعمة، بغرض بيعهم في السوق السوداء، و86 شيكارة دقيق منتهي الصلاحية، و244 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة من قبل الدولة، وممنوع تداولها بالأسواق، و60 زجاجة زيت تمويني مدعم للإستخدام في غير الغرض زنة لتر/ زجاجة.

كما تم ضبط 135 كجم لحوم ذبحت خارج السلخانة، و3 كجم أسماك مملحة غير صالحة، و75 كجم دجاج بلدي و35 كجم كبده منتهية الصلاحية و سلع غذائية مجهولة المصدر تشمل "135 كجم تمر – 80 كجم جوز هند – 40 كجم عدس".