ذكرت مجلة "ذا إيكونوميست" البريطانية، في تقرير اليوم، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يواجه تمرداً بين صفوف حزبه، موضحة أن "كبار القيادات السابقة في الحزب الحاكم ربما يخططون لانقلاب جديد".

وقالت المجلة البريطانية في تقريرها إنه "من بين أكثر التساؤلات المملة في السياسة التركية مناقشة ما إذا كانت بوادر السخط في حزب العدالة والتنمية الحاكم ستتحول إلى تمرد مفتوح ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث تبدأ التكهنات حتما عندما يصرح قيادي سابق في حزب العدالة والتنمية شيئًا ما ينتقد شخصًا قويًا في تركيا مثل الرئيس التركي".

وتابعت المجلة البريطانية تقريرها بالقول: "لكن هذا العام يبدو مختلفاً، حيث إن الاقتصاد في حالة من الضباب، وتم إضعاف حزب العدالة والتنمية بسبب الخسائر في الانتخابات المحلية، والآن، هناك أدلة متزايدة على أن بعض حلفاء أردوغان السابقين، بمن فيهم سلفه كرئيس ورئيس وزراء سابق، على وشك إنشاء حزب سياسي منافس، وفي الشهر الماضي، بعد فوز المعارضة بفارق ضئيل في انتخابات بلدية اسطنبول، أمر مجلس الانتخابات التركي بإعادة الانتخابات، وكان يعتقد على نطاق واسع أن هذه الخطوة قد تم تنسيقها بواسطة أردوغان ودائرته الداخلية، كان هناك موجة احتجاجات في الداخل والخارج".

وقالت المجلة البريطانية في تقريرها، "بشكل استثنائي، انضم بعض أعضاء الحرس القديم في حزب العدالة والتنمية، مثل عبد الله جول، الرئيس السابق، الذي وصف القرار بأنه ظلم، وقال رئيس وزراء سابق، أحمد داود أوغلو، بإنه يتناقض مع حكم القانون، وقبل أسابيع، نشر داود أوغلو بيانًا انتقد فيه الدستور الجديد الذي يمنح أردوغان سلطات غير مقيدة تقريبًا، وتحالف حزب العدالة والتنمية مع القوميين المتطرفين، والرقابة الواسعة النطاق وتأثير الهيكل الموازي لموظفي المحسوبية ومسؤولي القصر".

وصرح جول وعلي باباجان، المسؤول الاقتصادي السابق، إلى جانب مجموعة من الوزراء السابقين الآخرين، بإنهم يستعدون للانفصال عن حزب العدالة والتنمية وتكوين حزب جديد، كما يقول المقربون منهم، وكانت المجموعة على استعداد للقيام بهذه الخطوة في بداية العام لكنها قررت الانتظار إلى ما بعد الانتخابات المحلية، كما يقول إيتين ماهكوبيان، مستشار الحكومة السابق.

ويعتمد الكثير على نتيجة إعادة تنصيب رئيس البلدية في اسطنبول، المقررة في الـ23 من يونيو، وبالنسبة لأردوغان، كانت الخسارة في أكبر مدينة في البلاد مؤلمة في المرة الأولى، قد تكون الخسارة مرتين في ثلاثة أشهر محرجة بما يكفي لإحداث أزمة، وقد يشعر النقاد داخل حزب العدالة والتنمية بجرأة أكثر في التحدث علانيةً، حسب المجلة البريطانية.

وأضافت المجلة البريطانية في تقريرها أن "مقدار الدعم الذي قد يكون لدى المنشقين بين الناخبين من حزب العدالة والتنمية غير واضح، ويتزايد السخط بين المواطنين على أداء الحكومة، لكن القليل من المحللين يتوقعون أن يحافظ حزب محافظ جديد على أكثر من جزء صغير من دعم حزب العدالة والتنمية".

وتابعت المجلة: "يسخر النقاد العلمانيين من أن العناصر التمكينية السابقة لأردوغان ستحتاج إلى تغيير كبير قبل الدعاية لأنفسهم كمعارضين له، لقد صد أردوغان العديد من التهديدات لحكمه، غالبًا بلا رحمة بما يكفي لإثناء أي شخص عن المحاولة مرة أخرى، وقال انه قد واجه واحدة منها في مهدها، ولكن إذا تحقق ذلك، فسيكون هذا أخطر تحدٍ يواجهه من الداخل".