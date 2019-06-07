تحدث الفنان أحمد عز عن الصراع القائم على الساحة الفنية حول "مين هو نمبر 1"، قائلًا في فيديو شاركه عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": "عمري ما فكرت في الحاجات دي من أول ما ابتدينا في 2000 عمر ما كان في بيني وبين جيلي الكلام ده، عمرنا ما فكرنا مين نمبر 1".

View this post on Instagram A post shared by Ahmed Ezz (@ahmed.ezz.official) on Jun 6, 2019 at 12:14pm PDT

وأضاف "عز": "أنا بعمل فيلم حلو وخلاص، مفيش أبعد من كدا، وبتمنى كل الناس ينجحوا ويحققوا أعلى الإيرادات ويكونوا نمبر 1، بس للأسف إحنا مبنقولش نمبر 1 غير لما الجيل يخلص خالص والناس تمشي وتروح بدليل إننا لحد النهادرة جيل رشدي أباظة لحد أحمد زكي عمرنا ما قولنا نمبر 1، بس الناس بتحب أفلامهم، وكل حد ليه جمهوره وهو ده اللي هيحصل معانا، وعلشان كدا عمري ما التفت للكلام ده ولا علقت على المقولات دي خالص وإن كنت أتمنى إني أفلامي توصل لأكبر عدد من الناس".

وينافس الفنان أحمد عز في سباق أفلام عيد الفطر المبارك بفيلم "الممر"، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة.

الفيلم بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، وأسماء أبو اليزيد. ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.