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محمد فراج: لا أخشى البطولة الجماعية

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توجيهات صارمة من "التعليم" للطلاب قبل امتحانات الثانوية: زيادة أعداد العصا الإلكترونية

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مصرع طالب غرقا في مياه بحيرة وادي الريان بالفيوم

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