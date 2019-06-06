جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على منع إيران من حيازة سلاح نووي، مؤكد على أن إيران تدعم الإرهاب في اليمن وسوريا.

وقال ترامب: "نريد خفض الأنشطة الإيرانية الصاروخية ونفوذ طهران في المنطقة"، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.