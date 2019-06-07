تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من جهودها لسرعة ضبط 4 أشخاص اعتدوا بالضرب على شاب بالأسلحة البيضاء، في مشهد مروع أمام المارة بشارع قناة السويس بالمنصورة خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لضباط قسم شرطة ثان المنصورة بوقوع مشاجرة بشارع قناة السويس بين 5 أشخاص وإصابة أحدهم بإصابات بالغة.

انتقل ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ وتبين وقوع مشاجرة بين 4 أشخاص والمواطن "إيهاب ا. ع" 40 عاما، ومقيم بمساكن جديلة، وإصابته بجروح متفرقة بالجسد وطلق ناري بالقدم اليمنى وجرى نقله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي في حالة خطرة.

ورصد أحد المواطنين بكاميرا تليفونه جزء من الواقعة ونشره على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خلال الاعتداء بسلاح أبيض على المصاب.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط الجناة.