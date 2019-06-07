مع نهاية آخر أيام شهر رمضان ومع أول أيام عيد الفطر، شهدت أسعار الليمون ارتفاعًا غير مسبوق في أغلب الأسواق على مستوى محافظات الجمهورية، ووصل سعر الكيلو 100 جنيه للكيلو في بعض المناطق، وهو سعر لم تشهده الأسواق من قبل.

حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أكّد أنَّ السبب الأساسي في ارتفاع أسعار الليمون يرجع إلى أن شهري مايو ويونيو يقل فيهما إنتاج الليمون ليصل إلى 10% بالتزامن مع كثرة الاستهلاك في فترة شهر رمضان والأعياد.

وأضاف "أبو صدام"، لـ"الوطن"، أنَّ ارتفاع سعر الليمون يرجع أيضًا إلى التغيرات المناخية التي أدت إلى قلة الإنتاجية وبالتالي قلة المعروض تزامنًا مع كثرة الاستهلاك في فترة الأعياد، مبينًا أنَّ إنتاج الليمون يمثل 10% من الموالح في مصر تكفي محليا فقط، ومع عدم الاستيراد في ظل ارتفاع الاستهلاك زاد سعر المنتج المعروض.