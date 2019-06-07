أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن تضحيات أبطالنا من رجال قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية في سبيل الذود عن حمى هذا الوطن يمكن وصفها بأنها تضحيات النبلاء، الوطنيين الشرفاء.

وأضاف في تصريح له، أن الحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز:" وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ"، ويقول سبحانه: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ".

ووجه وزير الأوقاف، التحية لأبطالنا العظماء المرابطين على الحدود وفي شتى بقاع الوطن، يفدونه بالنفس والنفيس.

وطالب وزير الأوقاف، بضرورة وقوف الجميع صفًا واحدًا قويًا متينًا خلف قواتنا المسلحة الباسلة، وشرطتنا الوطنية، كما يتطلب منا جميعًا كل في مجاله وميدانه العمل الجاد على كشف الخونة والعملاء والضرب على أيديهم بيد من حديد، حفاظًا على أمن هذا الوطن وأمانه، وعملا على رقيه وازدهاره، ودحرًا لخصومه وأعدائه المتربصين به، وسيحق الله الحق بكلماته، ولن يفلح المجرمون، لأن الله "عز وجل" لا يصلح عمل المفسدين.